Красноярцам пришли гигантские счета за капремонт

В Красноярске жители многоквартирного дома на улице 78 Добровольческой бригады, 11 столкнулись с неприятным сюрпризом. В квитанциях за капремонт внезапно появились огромные долги — до 50 тысяч рублей с квартиры. Ситуация вызвала панику, ведь люди платили исправно. К счастью, в этом конкретном случае проблема разрешилась благополучно, но, как выяснилось, в зону риска попадают десятки домов не только в Красноярском крае, но и в других регионах.