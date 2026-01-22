Красноярцам пришли гигантские счета за капремонт

В Красноярске жители многоквартирного дома на улице 78 Добровольческой бригады, 11 столкнулись с неприятным сюрпризом. В квитанциях за капремонт внезапно появились огромные долги — до 50 тысяч рублей с квартиры. Ситуация вызвала панику, ведь люди платили исправно. К счастью, в этом конкретном случае проблема разрешилась благополучно, но, как выяснилось, в зону риска попадают десятки домов не только в Красноярском крае, но и в других регионах.
Почему возникают «мифические» долги при смене способа накопления и как подстраховаться заранее — в разборе krsk.aif.ru.
«Паника из-за долгов».
История началась в конце декабря, когда жильцы дома № 11 увидели в своих личных кабинетах пугающие цифры.
«В домовом чате началась паника: у многих появились долги. У кого-то, наоборот, странные переплаты по 7−8 тысяч, хотя люди столько не вносили. А у кого-то долг 12, 17 и даже 50 тысяч рублей! У меня по двум квартирам начислили 3,5 тысячи, хотя я плачу вперед до конца года», — поделилась в разговоре с krsk.aif.ru жительница дома Ирина Рыжкова.
Попытки разобраться с Фондом капремонта Красноярского края превратились в квест. Жителям предложили искать чеки десятилетней давности.
«Фонд требовал справки от двух УК, квитанции с 2014 года и чеки. Но первая управляющая компания — банкрот, взять документы негде. Позиция Фонда была такая: “Платите, потом будем разбираться”», — возмущается Ирина.
Жители обратились к депутату Законодательного собрания Красноярского края Елене Пензиной. После запросов и сверок выяснилось, что данные об оплатах все-таки существуют, просто они «потерялись» при передаче.
«По дому на 78 Добровольческой бригады, 11 сверка проведена полностью. Выяснилось, что на весь огромный десятиподъездный дом реальная задолженность в 69 тысяч рублей есть только у одной квартиры. У всех остальных — либо все чисто, либо даже переплата», — объяснила депутат krsk.aif.ru.
Почему это происходит?
В Красноярском крае с подобной проблемой столкнулись жители еще минимум 50 домов. Похожие ситуации, по словам Елены Пензиной, возникают и в соседних регионах страны. Эксперт связывает это с массовым переходом домов со спецсчетов в «общий котел» ради замены лифтов.
«Фонд капитального ремонта сейчас активно ремонтирует лифтовое хозяйство, а это значительные суммы. Дома, находящиеся на спецсчете, часто не в состоянии накопить столько денег самостоятельно и реализовать эту программу. По этой причине многие принимают решение перейти в Фонд», — объясняет парламентарий.
В этот момент и происходит сбой: управляющая компания не всегда передает данные об оплатах корректно.
«Ключевая причина — управляющая компания не передает данные об оплатах в Фонд капремонта при переходе со спецсчета. Когда этих данных нет, программа Фонда видит “пустоту” и автоматически расчитывает недостающие платежи, как правило, начиная с 2013—2014 года. Отсюда и астрономические суммы», — объясняет Елена Пензина.
Что делать, чтобы не увидеть в платежке гигантский счет за капремонт?
Депутат советует действовать на опережение.
Первое — запросите данные заранее.
«Рано или поздно любой дом встанет перед необходимостью капремонта. Поэтому жителям, которые сегодня находятся на спецсчете, желательно запросить данные о проведенных оплатах у своих УК прямо сейчас. Неважно, планируете вы переход или нет», — рекомендует Елена Пензина.
Второе — сохраните справку. Получив документ с печатью УК о состоянии лицевого счета, сохраните его. Это ваша страховка на случай банкротства компании или утери архивов.
Что делать, если долг уже пришел, а вы уверены, что все эти годы платили исправно? Требуйте сверку в Фонде капремонта, пишите обращения депутатам. Каждый конкретный случай нужно разбирать отдельно. Однако как показывает пример дома на 78 Добровольческой бригады, 11, «мифические» долги можно аннулировать.
Напомним, ранее мы рассказывали, как жители села под Красноярском получают счета по 30 тысяч рублей за воду. При это ее качество совсем не соответствовало баснословной сумме. В дело вмешалась прокуратура и ФАС, потребовав отменить неподъемные цены. Следователи возбудили уголовное дело, которое взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Однако впоследствии Минтарифов потребовало отменить приказ ФАС о тарифах в Бражном.