Шахмурат Муталип создал компанию KazZinc на фоне информации о выкупе «Казцинка»

Кроме того, в декабре Financial Times причислило Муталипа к потенциальным покупателям 40% доли в одной из ведущих мировых диверсифицированных горно-металлургических компаний — ERG. Предполагается, что выкупить ее он должен якобы у семей совладельцев холдинга — наследников покойного Александра Машкевича, а также Патоха Шодиева.