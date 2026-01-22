Ричмонд
Шахмурат Муталип создал компанию KazZinc на фоне информации о выкупе «Казцинка»

Бизнесмен Шахмурат Муталип зарегистрировал в МФЦА сразу две компании по добыче и обогащению меди, свинца и цинка. Одна из них получила название KazZinc Group Ltd.

Источник: Курсив

Ранее сообщалось о переговорах Муталипа со швейцарским трейдером Glencore Plc по покупке 70% акций производителя цинка и золота — «Казцинк».

21 января на площадке финансового центра в Астане была зарегистрирована компания KazZinc Group Ltd. Ее владельцем, а также генеральным директором является бизнесмен и владелец строительной компании Integra Construction KZ Шахмурат Муталип. В качестве сферы деятельности компании указаны добыча и обогащение меди, а также добыча свинца и цинка.

В этот же день Муталип создал на площадке МФЦА другую добывающую компанию — Central Asia Resources Holding Ltd. Ее сфера деятельности такая же, как у KazZinc Group. Примечательно, что капитал обеих компаний составляет всего $100.

В ноябре 2025 года Bloomberg сообщил, что Муталип ведет переговоры со швейцарским трейдером Glencore Plc по покупке 70% акций крупнейшего казахстанского производителя цинка и золота — «Казцинк». Стоимость возможной сделки оценили в $3,5 млрд. Возможно, новые компании должны стать частью корпоративной структуры, которую выстраивает Шахмурат Муталип для управления приобретаемым им «Казцинком».

Кроме того, в декабре Financial Times причислило Муталипа к потенциальным покупателям 40% доли в одной из ведущих мировых диверсифицированных горно-металлургических компаний — ERG. Предполагается, что выкупить ее он должен якобы у семей совладельцев холдинга — наследников покойного Александра Машкевича, а также Патоха Шодиева.

Ранее «Курсив» писал, на чем заработал миллионы Шахмурат Муталип.