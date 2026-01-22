Россиянам дали жесткий прогноз по судьбе наличных

ЦБ ожидает роста объема наличных в обращении.
Несмотря на активную политику по переводу экономики в цифровое русло и сокращению неформальных расчетов, оборот наличных денег в стране в ближайшие годы резко увеличится. Об этом свидетельствует прогноз Банка России.
«Объем наличных в обращении в России вырастет как минимум на 22%, а в худшем сценарии — на 35% в ближайшие пять лет», — пишут «Известия». По базовому сценарию регулятора, в течение следующих пяти лет объем наличных в обороте достигнет 24 триллионов рублей. Если же реализуется рисковый сценарий, то показатель приблизиться к 26,6 триллиона рублей.
Эксперты называют две ключевые причины, которые будут подпитывать спрос на наличность. Во-первых, это ужесточение налоговой нагрузки, в частности повышение НДС и резкое снижение порога для его уплаты для малого бизнеса. Эти меры, по мнению аналитиков, могут подтолкнуть часть предпринимателей к увеличению неформальных расчетов.
Во-вторых, значительную роль играет общая экономическая неопределенность. Как отмечает глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, в кризисные периоды население традиционно стремится создать «подушку безопасности» в виде наличных денег на руках на экстренный случай.
Ранее россиянам рассказали, как изменится жизнь после внедрения цифрового рубля, передает 360.ru. Как отметила доцент экономического факультета РУДН Софья Главина, масштабное внедрение цифрового рубля не приведет к увеличению общей денежной массы в экономике. Новая форма валюты станет лишь альтернативным форматом для уже существующих денежных средств, которые перераспределятся между другими видами.