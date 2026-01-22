Россиянам дали жесткий прогноз по судьбе наличных

«Объем наличных в обращении в России вырастет как минимум на 22%, а в худшем сценарии — на 35% в ближайшие пять лет», — пишут «Известия». По базовому сценарию регулятора, в течение следующих пяти лет объем наличных в обороте достигнет 24 триллионов рублей. Если же реализуется рисковый сценарий, то показатель приблизиться к 26,6 триллиона рублей.