В Новосибирской области заблокировали 302 сайта с незаконными ветпрепаратами

Россельхознадзор выявил тысячи нарушений на площадках объявлений.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Россельхознадзора по Новосибирской области в 2025 году добились блокировки 302 интернет-сайтов, которые незаконно продавали ветеринарные препараты. Всего за год было проанализировано несколько тысяч веб-ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.

Как сообщает ведомство, мониторинг в основном выявлял нарушения на сайтах бесплатных объявлений. Все обнаруженные ссылки направлялись в Роскомнадзор для внесения в реестр запрещенной информации.

В подавляющем большинстве случаев заблокированные площадки предлагали ветпрепараты без специального разрешений. Также фиксировалась продажа лекарств, запрещенных к обороту на территории России, часто с маркировкой на иностранном языке.