Оборот наличных в России может вырасти на четверть

Оборот наличных денег в России в ближайшие пять лет может вырасти на четверть, прогнозирует Центробанк. Согласно базовому сценарию регулятора, показатель увеличится на 22% и достигнет 24 триллионов рублей, в то время как при реализации рискового сценария рост может составить 35% — до 26,6 триллиона. Об этом пишет газета «Известия».
Эксперты считают, что такая тенденция противоречит курсу властей на «обеление» экономики. Основными причинами ожидаемого всплеска аналитики называют повышение налога на добавленную стоимость (НДС) и резкое снижение порога для его уплаты для субъектов малого бизнеса. Эти меры, по мнению специалистов, могут подтолкнуть часть предпринимателей к увеличению расчётов наличными.
Кроме того, на ситуацию повлияет общая экономическая неопределённость. Как отметила глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, в кризисные периоды население традиционно стремится формировать запас наличных средств на экстренные случаи, что также стимулирует их обращение.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что процесс обеления экономики является стратегической частью финансовой политики РФ. Он напомнил, что ФНС неоднократно предупреждала представителей малого и среднего бизнеса о недопустимости искусственного дробления компаний для сохранения статуса ИП.