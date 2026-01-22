Оборот наличных в России может вырасти на четверть

Оборот наличных денег в России в ближайшие пять лет может вырасти на четверть, прогнозирует Центробанк. Согласно базовому сценарию регулятора, показатель увеличится на 22% и достигнет 24 триллионов рублей, в то время как при реализации рискового сценария рост может составить 35% — до 26,6 триллиона. Об этом пишет газета «Известия».