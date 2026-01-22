Что стоит за укреплением тенге — простой язык сложной экономики

Самые высокие темпы показали транспорт и складирование (+20,8%), строительство (+14,9%), добыча (+9,3%) и торговля (+8,5%). Экономика растет быстро, опираясь на инвестиционный цикл, инфраструктуру и сырьевой сектор. При этом структура роста остается количественной. Производство товаров увеличилось на 8,1%, услуги — лишь на 5,3%, а внутри сектора услуг рост концентрируется в логистике и торговле, а не в наукоемких и профессиональных видах деятельности. Дефлятор ВВП составил 110,4%, что указывает на значительный вклад ценового фактора: номинальный рост опережает физический выпуск. ВВП на душу населения достиг $9,4 тыс., но этот показатель по-прежнему чувствителен к курсу и структуре экономики. Таким образом, рост ВВП устойчив по темпам, но его качество ограничено. Экономика масштабируется, а не усложняется — ключевой стратегический риск для долгосрочной конкурентоспособности и доходов населения.