Что стоит за укреплением тенге — простой язык сложной экономики

Курс казахстанского тенге на бирже KASE к доллару США продолжает укреплять свои позиции, передает DKNews.kz.
Торги среды для доллара США финишировали у 506,65 тенге. Рынок нефти восстановился и вышел за пределы проторгованного среднесрочного диапазона. Баррель Brent укрепился до $65,36. Отношение к риску умеренно позитивное.
Текущий подъем в тенге базируется на поддержке со стороны внутренних финансовых рычагов и позитивной нефтяной конъюнктуры. По итогам января-сентября 2025 года реальный ВВП Казахстана вырос на 6,3%, достигнув 99,7 трлн тенге (около $192 млрд по среднегодовому курсу). Основной вклад в рост обеспечили промышленность, строительство, транспорт и торговля.
Самые высокие темпы показали транспорт и складирование (+20,8%), строительство (+14,9%), добыча (+9,3%) и торговля (+8,5%). Экономика растет быстро, опираясь на инвестиционный цикл, инфраструктуру и сырьевой сектор. При этом структура роста остается количественной. Производство товаров увеличилось на 8,1%, услуги — лишь на 5,3%, а внутри сектора услуг рост концентрируется в логистике и торговле, а не в наукоемких и профессиональных видах деятельности. Дефлятор ВВП составил 110,4%, что указывает на значительный вклад ценового фактора: номинальный рост опережает физический выпуск. ВВП на душу населения достиг $9,4 тыс., но этот показатель по-прежнему чувствителен к курсу и структуре экономики. Таким образом, рост ВВП устойчив по темпам, но его качество ограничено. Экономика масштабируется, а не усложняется — ключевой стратегический риск для долгосрочной конкурентоспособности и доходов населения.
Ожидания относительно колебаний курсов иностранных валют на четверг такие:
доллар США будет двигаться в рамках 500−512 тенге, евро — 590−600 тенге, рубль — 6,45−6,60 тенге, китайский юань — 72−74 тенге.