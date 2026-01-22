Известный пит-стоп исчез с улицы Катерной во Владивостоке

Известный пит-стоп Coffee Machine на улице Катерной во Владивостоке демонтировали по предписанию прокуратуры. Но после завершения оформления документов он должен вернуться, рассказал корр. ИА PrimaMedia сооснователь Coffee Machine Дмитрий Лутченко. В списке прокуратуры оказались и другие объекты разных сетей.
«Мы убрали точку временно. Она вернётся. Я надеюсь, мы закончим оформление документов в ближайшее время. В списке был всего один наш объект, но он был классный, удобный, по пути на отдых на Русский. Поэтому мне его, конечно, жалко, и я надеюсь, что нам удастся вернуться в ближайшее время», — рассказал корр. ИА PrimaMedia Дмитрий Лутченко.
И всё-таки вернётся точка на Катерную или окажется в другом месте — пока неясно. Как рассказал Дмитрий Лутченко, он готов рассмотреть другие возможные участки для размещения автокафе.
Напомним, что легковой автомобиль влетел в придорожное кафе «Еда и точка» утром 14 ноября. В результате происшествия четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Сотрудницу кафе спасти не удалось. В своём официальном комментарии компания «Еда и точка» отметила, что, по предварительной информации, причиной инцидента могло стать резкое ухудшение самочувствия водителя.
На место инцидента происшествия выехал заместитель прокурора Первомайского района Владивостока Артур Мартиросян, прокуратура взяла расследование на контроль. Позже прокурор Приморья Сергей Столяров инициировал масштабные проверки объектов быстрого питания, расположенных вдоль местных и региональных автомобильных дорог. В ходе надзорных мероприятий в начале декабря было выявлено девять незаконно размещенных нестационарных объектов быстрого питания на улицах Некрасовская, Катерная, Маковского, Тобольская во Владивостоке, на острове Русском и на улице Штурма в посёлке Де-Фриз.