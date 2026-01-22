Обошедшую «Верный» розничную сеть «Гулливер» продают

«Гулливер» входит в группу компаний, владельцы которой также развивают сети дискаунтеров «Победа» (674 магазина в 31 регионе) и крымский «Народный амбар». Общий оборот группы за январь-сентябрь 2025 года составил 119.3 млрд рублей и вырос более чем на 26%. Данная группа опередила «Верный» и «Глобус», но уступила «Яндекс Лавке» в рейтинге лучших продавцов товаров повседневного спроса. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, «Гулливер» может быть продан отдельно, так как его темпы роста отстают от других активов группы.