Обошедшую «Верный» розничную сеть «Гулливер» продают

Магазины «Гулливер» продают.
Собственники ульяновской розничной сети «Гулливер» рассматривают возможность ее продажи. Стоимость бизнеса, по оценкам экспертов, может достигать 3,5 млрд рублей, сообщили эксперты и аналитики.
«Сейчас компания направляет потенциальным покупателям предложения», — написал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. По мнению аналитиков, в качестве покупателей могут выступить крупные федеральные ритейлеры, такие как X5 Group, «Магнит» или «Лента». Представитель «Магнита» уже заявил, что компания не рассматривает эту сделку, сосредоточившись на развитии собственных форматов.
«Гулливер» входит в группу компаний, владельцы которой также развивают сети дискаунтеров «Победа» (674 магазина в 31 регионе) и крымский «Народный амбар». Общий оборот группы за январь-сентябрь 2025 года составил 119.3 млрд рублей и вырос более чем на 26%. Данная группа опередила «Верный» и «Глобус», но уступила «Яндекс Лавке» в рейтинге лучших продавцов товаров повседневного спроса. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, «Гулливер» может быть продан отдельно, так как его темпы роста отстают от других активов группы.
Решение о возможной продаже принято на фоне общего снижения рентабельности розничного бизнеса в России. По оценкам экспертов, средняя рентабельность топ-10 сетей по итогам 2025 года может составить 1.7%. Региональные сети, такие как «Гулливер», особенно уязвимы из-за меньших возможностей по оптимизации издержек. Ранее о поиске покупателя также объявила сеть «Верный».