Страховые пенсии в Новосибирской области с 1 января выросли на 7,6%

Для работающих пенсионеров индексация применяется не к фактически получаемой сумме, а к размеру пенсии, который был бы при отсутствии трудовой деятельности, что значительно увеличивает прибавку. Также проиндексированы надбавки пенсионерам старше 80 лет и инвалидам 1 группы, а стоимость пенсионного коэффициента выросла с 145,69 до 156,76 рублей, фиксированная выплата — с 8 907,70 до 9 584,69 рублей. Для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов 1 группы фиксированная выплата с 1 января 2026 года составляет 19 169,38 рублей в месяц.