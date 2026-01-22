Мелкий шрифт, большие проблемы: Центробанк предупредил о кредитных ловушках со стороны банков

Об этом говорится в материалах, которые обнародовал Центральный банк.
Регулятор проанализировал, как банки наказывают заёмщиков за задержку платежей по кредитам и микрокредитам, и пришёл к неутешительным выводам. Результаты показали, что в ряде случаев применяемые санкции абсолютно несоразмерны ни сумме самого кредита, ни реальным расходам банков.
Так, при нарушении сроков платежей проценты, начисляемые на сумму просроченной задолженности, могут превышать обычную годовую процентную ставку, прописанную в договоре, в 1,5−3 раза, а в отдельных случаях доходят до 150−180 процентов годовых. По сути, такие «штрафные» проценты превращаются для банков в дополнительный источник дохода.
Если же заёмщик задерживает выплату процентов по кредиту, ему начинают начислять ежедневную пеню. При этом во многих договорах не установлен её максимальный предел, из-за чего в годовом выражении сумма пени может в несколько раз превысить первоначальную сумму кредита.
Кроме того, за каждый факт просрочки банки нередко дополнительно применяют разовые штрафы, которые никак не связаны с их реальными расходами. Центробанк также выявил случаи, когда одновременно применяются и повышенные проценты, и пеня, и разовые штрафы.
В результате общие дополнительные расходы из-за просрочки платежей во много раз превышают стоимость нормального обслуживания кредита. Это создаёт для человека серьёзную финансовую нагрузку и фактически лишает его возможности выбраться из долгов.
В Центробанке отмечают, что такая практика формирует для банков опасную модель поведения, когда просрочка становится выгоднее, чем предотвращение задержек или помощь клиенту в своевременном погашении долга.
Подобные условия в кредитных договорах не укрепляют платёжную дисциплину, а наоборот провоцируют просрочки, делают условия кредитования непрозрачными и не дают людям возможности заранее понять, к каким реальным финансовым последствиям может привести даже небольшая задержка платежа.
«Подобная практика нарушает баланс интересов сторон, приводит к росту социальных рисков, увеличению количества обращений граждан и снижению доверия к банковской системе», — подчеркнули в регуляторе.
Центральный банк отдельно отметил, что штрафы и санкции за просрочку должны быть связаны только с компенсацией реальных расходов, а не превращаться в стабильный источник дохода. Условия договоров, при которых задержка платежей становится экономически выгодной для кредитора, считаются недопустимыми.
В связи с выявленными нарушениями в ЦБ заявили, что будут пересмотрены законодательные требования, касающиеся чёткого и прозрачного определения размеров финансовой ответственности за нарушение условий кредитных договоров.