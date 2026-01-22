Мелкий шрифт, большие проблемы: Центробанк предупредил о кредитных ловушках со стороны банков

Vaib.uz (новости Узбекистана. 22 января). Если вы подумываете взять кредит, самое время внимательно читать договор, особенно те пункты, которые обычно написаны мелким шрифтом. В первую очередь это касается штрафов и санкций за просрочку выплат по кредиту и процентам. Как выяснилось, некоторые банки в Узбекистане фактически загоняют своих клиентов в долговую яму.