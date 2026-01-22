В Казахстане построят четыре новых фармзавода

В частности, проект ТОО «АлтИНФАРМ» предусматривает строительство фармацевтического завода в специальной экономической зоне «Парк инновационных технологий» в Алматы. Объем инвестиций оценивается в 58,5 млрд тенге. Планируется выпуск 54 лекарственных средств, из них 35 — социально значимые. Производственный портфель включает выпуск иммунобиологических препаратов, а также лекарства для лечения онкологических заболеваний и сахарного диабета. Проект предусматривает создание около 60 рабочих мест. Стратегическими партнерами выступают компании Sinopharm, Sinovac и Kangtai Biological Technology.