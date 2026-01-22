Россияне обошли запрет и продолжают покупать жилье европейской стране

Из 30 сделок шесть были заключены от имени компаний, еще 18 — от частных лиц. Приобретенные объекты, по имеющейся информации, использовались для проживания или отдыха. Среди покупок — старый дом с участком в Хуанкоски, здание под снос в Кеми, а также более дорогая и ликвидная недвижимость. Один из объектов обошелся почти в 400 тыс. евро.