Россияне обошли запрет и продолжают покупать жилье европейской стране

Граждане России нашли механизмы, позволяющие продолжать приобретать недвижимость в Финляндии после вступления в силу запрета. По данным на конец 2025 года было оформлено 30 сделок, при этом финское министерство обороны аннулировало только восемь из них.
Запрет на покупку недвижимости для россиян действует с 15 июля прошлого года. Однако сделки фиксировались в разных регионах страны — от Уусимаа до Лапландии. В двух случаях оформление прошло без необходимости получать согласование Минобороны, пишет Деловой Петербург.
Из 30 сделок шесть были заключены от имени компаний, еще 18 — от частных лиц. Приобретенные объекты, по имеющейся информации, использовались для проживания или отдыха. Среди покупок — старый дом с участком в Хуанкоски, здание под снос в Кеми, а также более дорогая и ликвидная недвижимость. Один из объектов обошелся почти в 400 тыс. евро.
Разрешения, как отмечается, получали россияне с видом на жительство в Финляндии. Одобрение также не требовалось в случаях, когда супруг покупателя имеет гражданство одной из стран Евросоюза или Европейской экономической зоны. При этом среди заблокированных сделок оказались те, которые планировались без наличия ВНЖ.
Ранее сообщалось, что в финском городе Иматра начали сдавать в аренду квартиры, принадлежащие гражданам России. По данным источников, жилищный кооператив рассчитывает таким способом закрыть долги по коммунальным платежам.
