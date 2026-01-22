Компания миллионеров хочет резко повысить тарифы на тепло для казахстанцев

Монополист предлагает повысить тариф, начиная с 1 апреля 2026 года, до 19 387,84 тенге/Гкал без учета НДС, или на 57,1% выше действующего сейчас тарифа.
«Основной причиной изменения утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия является реализация Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. Для реализации данного проекта ТОО “Степногорск Теплотранзит” в уполномоченный орган представлена заявка на изменение утвержденной инвестиционной программы на период 2026—2030 годов с включением в нее мероприятия по реконструкции тепломагистралей г. Степногорска и возврата основного долга по кредиту для реализации проекта», — говорится в пояснительной записке к заявке.
В 2026 году «Степногорск Теплотранзит» планирует получить кредит в банках на реконструкцию городских тепломагистралей общей протяженностью 9,5 км на 5,8 млрд тенге. Заемные средства ожидается получить на 10 лет под 21% годовых с льготным периодом один год.
Выплата 540,67 млн тенге в 2026 году, а также в последующие годы (соответствующая сумма за 2027 год не называется) в качестве вознаграждения банку будет включена в расходы монополиста.
В рамках нацпроекта 10% от процентов по кредиту будет покрываться из республиканского бюджета, а остальные деньги фактически должны быть добавлены в тариф. Компания начнет возвращать основной долг по этому кредиту с января 2027 года — после завершения реконструкции тепломагистралей.
Действующий тариф на передачу, распределение и реализацию тепловой энергии составляет 12 341,61 тенге за Гкал без учета НДС, с 1 апреля 2026 года он составит 15 874,69 тенге/Гкал без НДС — среднегодовой тариф на 2026 год составляет 14 002,33 тенге/Гкал без НДС.
В результате включения расходов на вознаграждение за пользование кредитом и возврата основного долга в тарифную смету тариф на оказание услуги по передаче, распределению и реализации тепловой энергии с 1 апреля 2026 года составит 19 387,84 тенге/Гкал, а среднегодовой тариф 2026 года составит 15 653,69 тенге/Гкал без учета НДС или на 26,84% выше действующего с 1 января 2026 года тарифа (12 341,61 тенге/Гкал без НДС), сообщила компания.
Далее по годам тариф составит: 2027 год — 17 904,73 тенге/Гкал без НДС; 2028 год — 17915,17 тенге/Гкал без НДС; 2029 год — 17 999,48 тенге/Гкал без НДС и 2030 год — 18 167,72 тенге/Гкал без НДС. Уровень нормативных технических потерь, объем оказываемых услуг потребителям и все остальные статьи затрат останутся без изменений.
«Просим Вас рассмотреть данную заявку на изменение утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия для ТОО “Степногорск Теплотранзит” на 2026 год в размере 19 387,84 тенге/Гкал без учета НДС с датой ввода с 01 апреля 2026 года и далее по годам согласно представленной заявке», — говорится в документе за подписью директора «Степногорск Теплотранзит» Егора Лысенко.
Регулятор пока не принял решения по заявке монополиста.
Единственным владельцем «Степногорск Теплотранзит» является алматинское ТОО «Энергоинвест ЛТД», совладельцами которого являются Владимир Сидельковский, Ривнер Давлетбаев и Эршат Салимов.
Эршат Салимов занимает 65-е место в списке богатейших казахстанцев по версии Forbes с состоянием в $115 млн, Владимир Сидельковский — 66-е место с $112 млн. Трое предпринимателей через «Энергоинвест ЛТД» и третьи компании владеют Жамбылской ГРЭС, долей в «Атырауской ТЭЦ» и других энергетических компаниях.
«Степногорск Теплотранзит» занимается передачей и распределением тепловой энергии в Степногорске и поселке Заводской возле этого города. Население Степногорска превышает 50 тыс. человек — на начало 2025 года этот город областного подчинения занимал второе место по численности населения в Акмолинской области после Кокшетау (областной центр).
В октябре 2025 года правительство РК ввело мораторий на повышение коммунальных тарифов до 31 марта 2026 года. При этом еще с начала сентября 2025 года правительство приостановило одобрение заявок на повышение коммунальных тарифов, ссылаясь на их большую долю в приросте инфляции.
В частности, на 1 октября годовая инфляция в Казахстане составила 12,9%, в том числе платные услуги подорожали за год на 15,3%, продовольственные товары — на 12,7%, непродовольственные товары — на 10,8%.