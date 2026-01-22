Компания миллионеров хочет резко повысить тарифы на тепло для казахстанцев

«Основной причиной изменения утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия является реализация Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. Для реализации данного проекта ТОО “Степногорск Теплотранзит” в уполномоченный орган представлена заявка на изменение утвержденной инвестиционной программы на период 2026—2030 годов с включением в нее мероприятия по реконструкции тепломагистралей г. Степногорска и возврата основного долга по кредиту для реализации проекта», — говорится в пояснительной записке к заявке.