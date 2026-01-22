Ипотеку для женщин скоро запустят в Казахстане

Эксперты подсчитали, что, оформив в ипотеку квартиру за 20 млн тенге на 20 лет, нужно будет внести минимум 3 млн тенге (15%). Первые 10 лет придется платить по 273 тыс. тенге в месяц, затем — по 89 тыс. тенге. За 20 лет переплата составит 26,5 млн тенге. При покупке квартиры за 30 млн тенге на 20 лет нужно будет внести минимум 4,5 млн тенге. В первые 10 лет нужно платить по 410 тыс. тенге в месяц, затем — по 140 тыс. тенге. Переплата за 20 лет составит 40,5 млн тенге.