Ипотеку для женщин скоро запустят в Казахстане

Изначально ипотеку «Ұмай» в Казахстане планировали запустить в 2025 году, но старт перенесли. Теперь стало известно, что запуск все-таки состоится. Портал «Крыша» сообщает, что скоро откроется прием заявок, но точная дата пока неизвестна. Важно: участвовать в программе могут только женщины.
Условия ипотеки следующие: максимальная сумма займа — 50 млн тенге; доступно жилье в любом регионе страны на первичном и вторичном рынках; ставка — 15% с последующим понижением до 5−3,5%; первоначальный взнос — от 20% от стоимости жилья в крупных городах и от 15% в регионах; срок — от 6 месяцев до 25 лет; участницы должны открыть депозит в «Отбасы банке».
Эксперты подсчитали, что, оформив в ипотеку квартиру за 20 млн тенге на 20 лет, нужно будет внести минимум 3 млн тенге (15%). Первые 10 лет придется платить по 273 тыс. тенге в месяц, затем — по 89 тыс. тенге. За 20 лет переплата составит 26,5 млн тенге. При покупке квартиры за 30 млн тенге на 20 лет нужно будет внести минимум 4,5 млн тенге. В первые 10 лет нужно платить по 410 тыс. тенге в месяц, затем — по 140 тыс. тенге. Переплата за 20 лет составит 40,5 млн тенге.
Заявки будут отбирать по балльной системе. Чем больше денег на депозите, тем выше вознаграждение банка и больше баллов при отборе. Потенциальным участницам лучше открыть вклад заранее, если его нет.
Кто может участвовать в ипотеке «Ұмай»: женщины в возрасте от 18 до 65 лет; семейное положение не имеет значения; важен официальный доход за последние 6 месяцев; наличие жилья в собственности не имеет значения; можно использовать пенсионные излишки свои или родственников; при нехватке дохода можно привлечь до двух созаемщиков.
Напомним, что в Казахстане работают и другие льготные жилищные программы, например, ипотека «7−20−25».