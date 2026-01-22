Как россияне будут получать пенсии и пособия цифровыми рублями: план ЦБ

Кроме этого, предусмотрено развитие функционала платформы цифровых рублей, включающее прием платежей физических и юридических лиц в бюджеты, выплаты в цифровых рублях со счетов компаний в пользу граждан, в том числе через реестры, а также расширение возможностей смарт-контрактов на платформе.