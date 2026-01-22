Как россияне будут получать пенсии и пособия цифровыми рублями: план ЦБ

Согласно проекту Основных направлений развития финансового рынка РФ, такие операции также будут охватывать массовые выплаты по реестрам, сообщает ИА DEITA.RU.
Как говорится в документе, в России запланирована поэтапная интеграция как банков, так и торгово-сервисных предприятий, которые обязаны обеспечить гражданам возможность проводить операции с цифровым рублём.
Кроме этого, предусмотрено развитие функционала платформы цифровых рублей, включающее прием платежей физических и юридических лиц в бюджеты, выплаты в цифровых рублях со счетов компаний в пользу граждан, в том числе через реестры, а также расширение возможностей смарт-контрактов на платформе.
Также Центробанк намерен реализовать ряд крупных проектов в области цифровизации, в том числе продолжить работу по внедрению универсального QR-кода, подключая к нему дополнительные банковские платежные сервисы.
Этот QR-код упрощает и унифицирует клиентский опыт, а также дает возможность использовать существующие платежные инструменты (СБП, банковские платежные сервисы), а также облегчает подключение новых — например, расчетов цифровым рублем, пояснил регулятор.
Планируется дальнейшее расширение способов платежей как через СБП, так и с использованием карт «Мир», с применением биометрических данных. Реализация этих инициатив запланирована на 2026−2028 годы.