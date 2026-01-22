Ричмонд
Почти 1,2 тыс. темных участков осветили в Алматы

Жители Алматы заметно реже жалуются на темноту по ночам. По данным акимата, в 2025 году количество обращений по поводу уличного освещения сократилось почти в два раза.

Источник: Курсив

Перепроверили освещение.

Аким города Дархан Сатыбалды лично проверил ключевые участки, такие как проспект Аль-Фараби от Достыка, архитектурную подсветку гостиницы «Казахстан», проспект Суюнбая, улицы Бекмаханова и Майлина, а также декоративную подсветку деревьев на Бухтарминской.

«Количество обращений жителей по вопросам освещения сократилось почти вдвое, что подтверждает рост надежности системы», — пояснили в акимате.

В прошлом году в городе построили новые линии освещения на 1189 ранее темных участках, установили и модернизировали больше 32 тысяч светильников, добавили красивую архитектурную подсветку 420 знаковых объектов и зданий.

Что изменят в 2026 году.

В 2026 году заменят изношенное оборудование, часть фонарей переведут на теплый комфортный свет, чтобы было приятнее для глаз, а архитектурную подсветку добавят еще большему числу городских зданий.