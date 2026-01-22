Почти 1,2 тыс. темных участков осветили в Алматы

Перепроверили освещение.
Аким города Дархан Сатыбалды лично проверил ключевые участки, такие как проспект Аль-Фараби от Достыка, архитектурную подсветку гостиницы «Казахстан», проспект Суюнбая, улицы Бекмаханова и Майлина, а также декоративную подсветку деревьев на Бухтарминской.
«Количество обращений жителей по вопросам освещения сократилось почти вдвое, что подтверждает рост надежности системы», — пояснили в акимате.
В прошлом году в городе построили новые линии освещения на 1189 ранее темных участках, установили и модернизировали больше 32 тысяч светильников, добавили красивую архитектурную подсветку 420 знаковых объектов и зданий.
Что изменят в 2026 году.
В 2026 году заменят изношенное оборудование, часть фонарей переведут на теплый комфортный свет, чтобы было приятнее для глаз, а архитектурную подсветку добавят еще большему числу городских зданий.