Терминалы с единым QR появятся в магазинах Казахстана: что это значит

Напомним, сейчас для оплаты по QR-коду часто требуется терминал конкретного банка. Новые правила вводят единый QR-код, который можно будет считывать приложением любого банка. Это упростит расчеты, снизит зависимость бизнеса от отдельных финорганизаций и сделает безналичные платежи удобнее для клиентов.
Обязанность банков обеспечить предпринимателей возможностью пользоваться межбанковской системой мобильных платежей предусмотрена в законе, который 16 января подписал президент Казахстана. Документ вносит поправки по вопросам регулирования и развития финансового рынка.
Среди новых норм — банки, которые предоставляют услуги через мобильные приложения или QR-коды, должны подключиться к межбанковской системе мобильных платежей. Это позволит клиентам — физическим лицам — совершать межбанковские переводы и платежи вне зависимости от банка.
Кроме того, банки, устанавливающие POS-терминалы ИП и юрлицам, должны обеспечить возможность приема платежей через единый QR-код.
Фактически это означает, что они должны будут подключить предпринимателей к единому межбанковскому QR, и платить за товары по нему смогут клиенты любого банка — независимо от того, чей терминал стоит в конкретном магазине или заведении.
В перспективе это может привести к тому, что предприниматели просто откажутся от множества терминалов различных банков, оставив себе один.
Напомним, что в ноябре советник председателя Национального банка и руководитель цифровой трансформации регулятора Бинур Жаленов сообщил, что все банки Казахстана будут работать с единым межбанковским QR к концу первого квартала 2026 года.