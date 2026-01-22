Под Омском построят два терминала за 25,65 миллиарда рублей

«Создание логистической, производственно-складской и деловой инфраструктуры для размещения предприятий малого и среднего бизнеса — “Терминал Дружино”», — представил Геннадий Долматов один из них.
Объем инвестиций, рассчитанный на ближайшие 11 лет, превышает 25,5 миллиарда рублей, отметил глава района. Немаловажным фактором станет и создание около 5 тысяч рабочих мест.
Вторым принятым в работу проектом называется возведение логистических терминалов, производство алюминиевых окон и дверей с размещением на территории Дружинского сельского поселения. Срок реализации, по словам Геннадия Долматова, ограничен 2028 годом, а объем инвестиций от инвестора ООО «СИБПРОМКОМ» может составить примерно 150 миллионов рублей.
Ранее на территории Троицкого сельского поселения Омского района стартовало строительство нового логистического комплекса (распределительного центра) одного из маркетплейсов, ориентировочная площадь которого должна составить порядка 120 тысяч квадратных метров.