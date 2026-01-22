В Башкирии семьи с детьми получат повышенные выплаты из средств маткапитала

Семьям в Башкирии начали платить повышенное пособие из средств материнского капитала. Выплаты производятся ежемесячно и составляют 16 350 рублей — столько же, сколько прожиточный минимум на ребенка в регионе.
Право на такую выплату имеют семьи, чей средний доход на члена семьи не превышает двойной величины прожиточного минимума в республике — 33 712 рублей. Больше никаких ограничений не установлено.
Сумма рассчитывается на основании доходов семьи за предыдущие 12 месяцев, однако учитывается период, начинающийся месяцем раньше обращения за выплатой. Например, если заявка поступает в январе 2026 года, расчет производится на основании дохода с декабря 2024-го по ноябрь 2025 года, уточнили в отделении Социального фонда России по Башкортостану.
В ведомстве напомнили, пособие выдается на год, продление возможно в последний месяц предыдущего периода. Подать заявку можно в течение трех лет после рождения ребенка через портал «Госуслуги», отделение МФЦ, а также лично в СФР.