Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии семьи с детьми получат повышенные выплаты из средств маткапитала

Сумма ежемесячной выплаты с января 2026 года составила 16 350 рублей.

Источник: Башинформ

Семьям в Башкирии начали платить повышенное пособие из средств материнского капитала. Выплаты производятся ежемесячно и составляют 16 350 рублей — столько же, сколько прожиточный минимум на ребенка в регионе.

Право на такую выплату имеют семьи, чей средний доход на члена семьи не превышает двойной величины прожиточного минимума в республике — 33 712 рублей. Больше никаких ограничений не установлено.

Сумма рассчитывается на основании доходов семьи за предыдущие 12 месяцев, однако учитывается период, начинающийся месяцем раньше обращения за выплатой. Например, если заявка поступает в январе 2026 года, расчет производится на основании дохода с декабря 2024-го по ноябрь 2025 года, уточнили в отделении Социального фонда России по Башкортостану.

В ведомстве напомнили, пособие выдается на год, продление возможно в последний месяц предыдущего периода. Подать заявку можно в течение трех лет после рождения ребенка через портал «Госуслуги», отделение МФЦ, а также лично в СФР.