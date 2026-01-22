В Башкирии семьи с детьми получат повышенные выплаты из средств маткапитала

Сумма рассчитывается на основании доходов семьи за предыдущие 12 месяцев, однако учитывается период, начинающийся месяцем раньше обращения за выплатой. Например, если заявка поступает в январе 2026 года, расчет производится на основании дохода с декабря 2024-го по ноябрь 2025 года, уточнили в отделении Социального фонда России по Башкортостану.