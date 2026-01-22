Нацбанк сказал белорусам, на какой срок открыть вклад, чтобы заработать

В Национальном банке рассказали, на каких банковских вкладах белорусы смогут заработать.
Для этого главный финрегулятор страны озвучил среднюю процентную ставку по рублевым банковским вкладам.
Так, для физлиц, которые выбирают срок хранения денежных средств на вкладе более года, самыми доходными станут депозиты со сроком возврата от 1 года до 2 лет.
— В среднем, ставка по вкладам больше года в декабре составила 14,6% годовых, — пояснили в Нацбанке.
В целом, размер средней процентной ставки по новым срочным вкладам белорусов в рублях составляет 12,2% годовых.
Суммарно на 1 января 2026-го депозиты в банках Беларуси составили 15,2 миллиарда белорусских рублей. При этом за декабрь данная сумма выросла на 477,1 миллиона рублей или на 3,3%.
— С начала года депозиты населения в банках выросли почти на 4,3 миллиарда рублей или на 39,5%, — констатировали в финучреждении.
Проценты по новым рыночным кредитам для юрлиц в белорусских рублях без рассрочки за весь период пользования в среднем составили 14,2% годовых.
Еще Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 22 января.
А Минсвязи ограничило безлимитные тарифы мобильной связи для белорусов.