Маткапитал и пособия в Нижегородской области вырастут на 5,6% с 1 февраля

Нижегородские семьи и льготники начнут получать повышенные пособия уже с 1 февраля. Как сообщает Социальный фонд России, все положенные выплаты проиндексируют на 5,6%. Удобно, что повышение пройдет в проактивном режиме: жителям региона не придется подавать заявления, так как перерасчет в системе СФР произойдет автоматически.
Самое заметное изменение коснется материнского капитала. С февраля сумма на первого ребенка вырастет на 38 тысяч и составит почти 729 тысяч рублей. Если же в семье рождается второй ребенок, а капитал за первого еще не был потрачен, то общая сумма господдержки увеличится сразу до 963 тысяч рублей. Причем индексация затронет даже тех, кто уже успел потратить часть маткапитала: в феврале им просто увеличат остаток средств на счете.
Следом за капиталом подрастут и другие детские пособия. Например, разовая выплата при рождении ребенка в Нижегородской области составит 28,5 тысячи рублей. В то же время семьи, которые решат усыновить ребенка с инвалидностью или сразу нескольких братьев и сестер, могут рассчитывать на разовую поддержку в размере более 217 тысяч рублей.
Помимо семей с детьми, прибавку на 5,6% получат ветераны боевых действий и граждане с инвалидность всех групп. Это коснется и тех, кто вместо льготных лекарств и путевок в санатории выбрал денежную компенсацию: ее размер с февраля увеличится до 1,8 тысячи рублей. Также вырастут страховые выплаты для тех, кто получил травму на производстве: теперь максимальная помощь при несчастном случае на рабочем месте составит 163,6 тысячи рублей, а предельный размер больничного по такой травме достигнет 503 тысяч.