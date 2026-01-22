Маткапитал и пособия в Нижегородской области вырастут на 5,6% с 1 февраля

Самое заметное изменение коснется материнского капитала. С февраля сумма на первого ребенка вырастет на 38 тысяч и составит почти 729 тысяч рублей. Если же в семье рождается второй ребенок, а капитал за первого еще не был потрачен, то общая сумма господдержки увеличится сразу до 963 тысяч рублей. Причем индексация затронет даже тех, кто уже успел потратить часть маткапитала: в феврале им просто увеличат остаток средств на счете.