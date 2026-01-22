В Прикамье увеличат выплаты для молодых специалистов сельского хозяйства

Региональное правительство Прикамья приняло решение существенно увеличить стимулирующие выплаты для начинающих работников сельхозотрасли. Законопроект, предложенный губернатором Дмитрием Махониным, депутаты Законодательного Собрания одобрили во втором чтении.
Теперь молодые специалисты с высшим образованием смогут рассчитывать на 350 тысяч рублей, а с средним профессиональным образованием — на 250 тысяч. Ранее суммы составляли всего 150 и 100 тысяч рублей соответственно.
«Более высокие выплаты станут реальной поддержкой для новичков в отрасли и помогут привлечь квалифицированных кадров на сельхозпредприятия, решая проблему нехватки специалистов», — отметил председатель краевого парламента Валерий Сухих.
Также из правил предоставления выплат убрали требование о трёхлетней обязательной работе на предприятии после получения бонуса. Сейчас стимулирующая выплата доступна тем, кто уже получил единовременную помощь и отработал на сельхозорганизации три года.