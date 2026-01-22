Ричмонд
В Прикамье увеличат выплаты для молодых специалистов сельского хозяйства

Теперь молодые специалисты с высшим образованием смогут рассчитывать на 350 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Региональное правительство Прикамья приняло решение существенно увеличить стимулирующие выплаты для начинающих работников сельхозотрасли. Законопроект, предложенный губернатором Дмитрием Махониным, депутаты Законодательного Собрания одобрили во втором чтении.

Теперь молодые специалисты с высшим образованием смогут рассчитывать на 350 тысяч рублей, а с средним профессиональным образованием — на 250 тысяч. Ранее суммы составляли всего 150 и 100 тысяч рублей соответственно.

«Более высокие выплаты станут реальной поддержкой для новичков в отрасли и помогут привлечь квалифицированных кадров на сельхозпредприятия, решая проблему нехватки специалистов», — отметил председатель краевого парламента Валерий Сухих.

Также из правил предоставления выплат убрали требование о трёхлетней обязательной работе на предприятии после получения бонуса. Сейчас стимулирующая выплата доступна тем, кто уже получил единовременную помощь и отработал на сельхозорганизации три года.