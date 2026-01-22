В Севастополе появятся 700 новых рабочих мест

В 2025 году статус резидента СЭЗ в Севастополе получили 40 новых предприятий, — сказано в сообщении. Организации заключили 47 инвестиционных соглашений на общую сумму более 4 миллиардов рублей. Это предусматривает создание 719 рабочих мест, отметили специалисты. Фактические вложения резидентов за десять лет уже превысили 24 миллиарда рублей, а налоговые поступления от них продолжают расти — в 2025 году сумма сборов увеличилась на 5%, — добавили в сообщении.