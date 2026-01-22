В Беларуси власти смогут брать под управление иностранные компании

Власти Беларуси смогут управлять иностранными компаниями на период временного внешнего управления. Это регламентирует постановление Совмина (№ 25 от 16 января 2026-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Документом утвержден порядок передачи под временное внешнее управление коммерческих организаций, чьи собственники или акционеры — граждане и юрлица из недружественных стран. Такие компании, согласно постановлению, будут включены в реестры на основании значений о среднесписочной численности работников и выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг). Сведения местными властями будут собираться ежегодно до 1 марта и могут уточняться на протяжении года. При этом включить в реестр компанию нужно будет не позднее чем за пять рабочих дней с момента как были получены сведения.
А для определения оснований для передачи компании под временное внешнее управление облисполкомами и Мингорисполкомом будет проводиться ежемесячный анализ их деятельности из реестра. При этом будут учитываться производственные объемы в фактических ценах, выручке от реализации, размере чистой прибыли, убытках, рентабельности продаж, среднесписочной численности работников, а также номинальной начисленной среднемесячной зарплаты.
Напомним, в декабре 2025-го в Беларуси продлили до 2028-го срок временного управления активами иностранных компаний из недружественных стран. Также была введена новая норма, позволившая госорганам получать сведения о деятельности компании, в том числе информацию, которая является коммерческой тайной.
При этом еще в 2023-м в Беларуси разрешили забирать иностранные компании под госуправление.
