В Беларуси власти смогут брать под управление иностранные компании

Документом утвержден порядок передачи под временное внешнее управление коммерческих организаций, чьи собственники или акционеры — граждане и юрлица из недружественных стран. Такие компании, согласно постановлению, будут включены в реестры на основании значений о среднесписочной численности работников и выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг). Сведения местными властями будут собираться ежегодно до 1 марта и могут уточняться на протяжении года. При этом включить в реестр компанию нужно будет не позднее чем за пять рабочих дней с момента как были получены сведения.