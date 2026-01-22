Обновленное производство мотогондол запустят на Воронежском авиазаводе в 2027 году

Параллельно ВАСО занимается созданием предметно ориентированных участков, специализирующихся на изготовлении конструкций определенного типа. Речь идет о монолитных узлах мотогондол, для которых требуется укладка слоев препрегов, автоклавное формование, механическая обрезка и контроль. Это сборочные единицы — набор монолитных обшивок, которые на следующем этапе собирают на пленочных клеях в единую многослойную сотовую конструкцию, затем формуют в автоклавах и обрезают. На предприятии подчеркивают, что специализация на каждом из этапов служит более высокому качеству, а формирование внутри производства внутренних поставщиков и заказчиков деталей повышает их ответственность друг перед другом.