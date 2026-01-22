Новую ВПП могут разместить параллельно первой в аэропорту Толмачево

В настоящее время в Толмачево действуют две взлетно-посадочные полосы, одна из которых принадлежит военному ведомству. Реконструкцию второй, гражданской полосы, планируют завершить до конца 2027 года. Строительство новой полосы намечено на 2028−2030 годы.