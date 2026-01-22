Новую ВПП могут разместить параллельно первой в аэропорту Толмачево

В аэропорту Толмачево определили место для строительства новой взлетно-посадочной полосы. Ее планируют разместить параллельно существующей первой полосе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя сибирского кластера холдинга «Новапорт» Константина Фуряева.
Проектная документация включает строительство новой полосы, очистных сооружений и увеличение периметрового ограждения. Также изучают возможность реконструкции и расширения перрона. Однако сначала необходимо решить имущественные вопросы, в том числе с Минобороны РФ, которое является собственником первой ВПП.
В настоящее время в Толмачево действуют две взлетно-посадочные полосы, одна из которых принадлежит военному ведомству. Реконструкцию второй, гражданской полосы, планируют завершить до конца 2027 года. Строительство новой полосы намечено на 2028−2030 годы.
Ожидается, что после реконструкции и ввода новой ВПП количество взлетно-посадочных операций вырастет с 14−16 до 35−40 в час. После этого существующая первая полоса будет выполнять функции магистральной рулежной дорожки.