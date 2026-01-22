В Ростовской области появится седьмой ветропарк от «Росатома»

Национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии» направлен на укрепление позиций России как мирового лидера в атомной и новой энергетике, достижение технологического суверенитета и энергетической безопасности. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.