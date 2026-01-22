Ричмонд
В Ростовской области появится седьмой ветропарк от «Росатома»

Госкорпорация «Росатом» построит седьмую ветроэлектростанцию в Ростовской области в рамках национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». Об этом сообщил генеральный директор компании «Росатом возобновляемая энергия» Григорий Назаров.

Источник: Коммерсантъ

По словам господина Назарова, возведение объекта соответствует утвержденной схеме территориального планирования и региональной программе развития. Глава агентства инвестиционного развития Игорь Бураков уточнил, что доля российских комплектующих в новом ветропарке составит 70−80%, включая продукцию волгодонского предприятия «Атоммаш». Реализация проекта обеспечит создание около 300 новых рабочих мест в регионе.

Первая ветроэлектростанция в Ростовской области запустилась в 2021 году. Сейчас в регионе работают шесть ветропарков общей установленной мощностью 610 МВт.

Национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии» направлен на укрепление позиций России как мирового лидера в атомной и новой энергетике, достижение технологического суверенитета и энергетической безопасности. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.