В Омске утвердили новые оклады для работников культуры

Согласно постановлению городской администрации, максимальная ставка не превышает 15 тысяч рублей. Большинство специалистов будут получать от 7 до 10 тысяч рублей, в зависимости от должности. Педагоги допобразования — 8 658 рублей, а руководящий состав учреждений — 12 260 рублей.