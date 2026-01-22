Ричмонд
В Омске утвердили новые оклады для работников культуры

Согласно постановлению городской администрации, максимальная ставка не превышает 15 тысяч рублей.

Источник: Freepik

В Омске установили новые размеры окладов для бюджетников в сфере культуры.

Согласно постановлению городской администрации, максимальная ставка не превышает 15 тысяч рублей. Большинство специалистов будут получать от 7 до 10 тысяч рублей, в зависимости от должности. Педагоги допобразования — 8 658 рублей, а руководящий состав учреждений — 12 260 рублей.

Самые высокие ставки — от 13 до 14 тысяч рублей — предусмотрены для руководителей структурных подразделений, заведующих филиалами и художественных руководителей. Учебно-вспомогательный персонал будет получать от 6 до 8,6 тысяч рублей.