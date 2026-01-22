Как оформить кредитные каникулы и кому предоставляют отсрочку по кредиту в 2026 году

Россияне стали чаще обращаться за оформлением кредитных каникул. Этот финансовый инструмент позволяет временно снизить долговое бремя и дает заемщику передышку, однако есть особые условия и ограничения при его использовании. Как оформить кредитные каникулы, кому они положены и какие нормы действуют в 2026 году — в материале Газеты.Ru.

Источник: Газета.Ру

Что такое кредитные каникулы.

Кредитные каникулы — это период, в течение которого банк предоставляет заемщику отсрочку по выплатам. Как рассказал «Газете.Ru» финансовый консультант, доцент Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Андрей Белоусов, в период кредитных каникул заемщик не платит по своим обязательствам. При этом проценты по кредиту продолжают начисляться, увеличивая общую сумму долга.

Оформить кредитные каникулы могут:

* граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;



* самозанятые граждане;



* субъекты малого и среднего предпринимательства.

Срок кредитных каникул варьируется от 1 до 6 месяцев.

После оформления кредитных каникул в этот период ежемесячные платежи не списываются. Но их придется возвращать в конце срока погашения кредита вместе с начисленными процентами. То есть кредитный договор будет продлен на время предоставления каникул.

Юрист и эксперт по банкротству компании «Финансово-правовой альянс» Евгения Боднар в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что кредитные каникулы — важная мера, которая помогает заемщикам сохранить платежеспособность в отношениях с банком, а в перспективе она сдерживает рост закредитованности населения.

В России спрос на оформление кредитных каникул растет. По данным Банка России, с января 2024-го по сентябрь 2025 года число заявок от физических лиц о реструктуризации кредитов составило 8,7 млн, в том числе:

* 7,5 млн — по собственным программам банков;



* 1,2 млн — о предоставлении кредитных каникул;



* 34,9 тыс. — о предоставлении ипотечных каникул.

При этом в III квартале 2025 года рост, по сравнению со II кварталом, составил 8,7%.

За это время банки провели реструктуризацию более 2,27 млн кредитов физических лиц на сумму 1461,4 млрд рублей.

Кредитные каникулы для физических лиц.

Кредитные каникулы могут оформить граждане, столкнувшиеся с трудной жизненной ситуацией. По словам Андрея Белоусова, регулирует это правило ст. 6.1−1 Закона о потребительском кредите (займе).

Кредитными каникулами могут воспользоваться заемщики:

* чей средний доход снизился на 30% и более за последние 2 месяца;



* лишившиеся работы, при этом у них за предыдущие два месяца не нашлось других источников дохода (необходима регистрация заемщика в качестве безработного гражданина в службе занятости);



* проживающие на территории, где установлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В этом случае важно подтвердить право на кредитные каникулы в течение 60 дней после введения режима ЧС;



* оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в связи с установлением инвалидности I или II группы;



* в случае увеличения количества лиц, находящихся на иждивении у заемщика (определенных в соответствии с семейным законодательством РФ несовершеннолетних членов семьи, и (или) членов семьи, признанных инвалидами I или II группы);



* в соответствии с Федеральным законом № 377-ФЗ возможность получить кредитные каникулы имеют и лица, призванные на военную службу по мобилизации или принимающие участие в специальной военной операции, а также члены их семей.

Участникам СВО и членам их семей кредитные каникулы предоставляются на срок мобилизации, контракта, участия в СВО с добавлением 180 дней.

По словам адвоката Егора Солнцева, обратиться за кредитными каникулами можно, даже если у гражданина есть просрочки по платежам. С 2024 года для оформления кредитных каникул дата получения кредита не имеет значения.

Для оформления кредитных каникул для физических лиц действуют следующие ограничения по сумме кредита:

* до 1,6 млн рублей — для автокредитов;



* до 450 тыс. рублей — для потребительских кредитов;



* до 150 тыс. рублей — для кредитных карт.

В 2026 году кредитные каникулы без начисления процентов могут ввести для молодых семей с детьми в возрасте до трех лет. Соответствующее обращение депутат Госдумы РФ Сергей Миронов осенью 2025 года направил главе Правительства Михаилу Мишустину. Он предлагает предоставлять кредитные каникулы семьям в случае снижения среднедушевого дохода семьи более чем на 30% по сравнению с уровнем до рождения ребенка. Пока решение не принято.

Кредитные каникулы для самозанятых и предпринимателей.

С 1 октября 2025 года воспользоваться кредитными каникулами также могут самозанятые граждане и субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с законом № 276-ФЗ, принятым 31 июля 2025 года. Для этой категории условия проще — воспользоваться каникулами можно вне зависимости от того, снизилась выручка предприятия или нет. При этом предприниматели могут оформить каникулы на кредиты и займы, выданные с 1 марта 2024 года.

Льготный период дается на срок до шести месяцев и только один раз в пять лет по каждому из кредитов. Ограничения по размеру кредита составляют:

* до 10 млн рублей — для самозанятых;



* до 60 млн рублей — для микропредприятий;



* до 400 млн рублей — для малых предприятий;



* до 1 млрд рублей — для средних предприятий.

Мера направлена на поддержку бизнеса в условиях экономической нестабильности и расширяет инструменты управления долговой нагрузкой, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» юрист по банкротству компании «Финансово-правовой альянс» Александр Козлов.

«Эта возможность востребована: малый и средний бизнес особенно чувствительны к экономической волатильности», — считает эксперт. Он также напомнил, что кредитные каникулы не являются универсальным средством, а работают эффективно только в определенных обстоятельствах:

* Прежде всего это временное снижение доходов, связанных с сезонными колебаниями спроса, сокращением заказов, вынужденными простоями, например, в связи с ремонтом. В таких случаях льготный период помогает сгладить кассовые разрывы или «платежный водопад».



* Второй тип ситуаций связан с непредвиденными расходами, к таковым может относиться поломка оборудования, аварии, медицинские траты самозанятых. Каникулы позволяют перераспределить ресурсы.



* Третье направление — это перестройка бизнес-процессов, связанных с внедрением новых технологий, автоматизацией. Здесь отсрочка служит «финансовым буфером» на период адаптации.

Как оформить кредитные каникулы в 2026 году.

Чтобы оформить кредитные каникулы, понадобится сделать несколько шагов.

Шаг 1. Подготовьте документы.

~Для физических лиц:~

* Справка о доходах и суммах налогов;



* Справка о состоянии расчетов по налогу на профессиональный доход — для самозанятых;



* Справка о размере зарплаты;



* Справка от работодателя, подтверждающая нахождение в отпуске по уходу за ребенком (при необходимости);



* Документы от органов местного самоуправления, подтверждающие проживание на территории, где установлен режим ЧС, — если кредитные каникулы оформляются по этой причине



* Согласие на оформление кредитных каникул от залогодателя и поручителя, если они привлекались ранее для оформления кредита.

~Для участников СВО и членов их семей: ~

* Документ, подтверждающий участие в СВО;



* Свидетельство о заключении брака — для супруги или супруга;



* Акт органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства, о назначении участника СВО опекуном или попечителем. Также подойдет решение суда об установлении факта нахождения гражданина на иждивении;



* Справка образовательной организации, подтверждающая обучение на очном отделении, — для детей в возрасте от 18 до 23 лет. В справке должна быть указана дата зачисления на обучение;



* Справка бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) — для совершеннолетних детей, которые стали инвалидами до 18 лет.

~Для самозанятых и предпринимателей:~

* Уточните список документов для оформления кредитных каникул в своем банке. Как правило, основным документом для самозанятых является заявление.



* Предпринимателям нужно приложить выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.



* Если у вас есть поручитель или залогодатель по кредиту, приложите к заявлению оригинал его согласия.

Шаг 2. Обратитесь в банк — лично, через сайт или мобильное приложение. Подайте заявление и приложите нужные документы. Дождитесь, когда банк рассмотрит заявление — обычно это занимает до 15 рабочих дней.

Шаг 3. Получите уведомление о решении. В случае одобрения кредитных каникул внимательно изучите новые условия, чтобы не нарушить договор и не лишиться льгот.

Стоит отметить, что у банков также есть ~собственные программы кредитных каникул~. По словам Андрея Белоусова, несмотря на нормы законодательства, между банком и должником может быть заключено соглашение о кредитных каникулах по иным основаниям и на других условиях.

«Как правило это возможно в тех случаях, когда банк готов идти навстречу заемщику. Главное, чтобы это не вступало в противоречие с действующими правовыми нормами. Поэтому при наличии финансовых проблем и невозможности исполнить свои обязательства по кредиту, должнику важно сразу уведомить об этом банк и попытаться договориться о реструктуризации долга или получении кредитных каникул. Это позволит избежать штрафных санкций и не испортит вашу кредитную историю», — подчеркнул финансовый консультант.

Причины отказа в предоставлении кредитных каникул.

Как отметили в Банке России, основная причина отказов в предоставлении кредитных и ипотечных каникул — отсутствие подтверждения того, что заемщик находится в трудной жизненной ситуации. В рамках собственных программ банки отказывают в изменении условий кредитных договоров, в частности, из‑за непредставления заемщиком подтверждающих документов. Кроме того, нередко заемщики сами отказываются от реструктуризации по разным причинам.

Также стоит учитывать, что заемщик может получить отказ в предоставлении кредитных каникул, если:

* он признан банкротом и введена процедура реструктуризации его долгов или реализации имущества;



* по его кредитному договору есть вступившее в силу постановление (акт) суда о взыскании задолженности;



* если ему ранее предоставлялись кредитные каникулы по другим законам.

Плюсы и минусы кредитных каникул.

По мнению адвоката Егора Солнцева, кредитные каникулы — хороший инструмент, если вы попали в трудную ситуацию, но важно внимательно читать условия соглашения и не злоупотреблять ими.

Среди очевидных плюсов кредитных каникул юрист по банкротству Александр Козлов выделяет:

* снижение текущей финансовой нагрузки,



* защиту от штрафов и неустоек,



* сохранение положительной кредитной истории физического лица или самозанятого,



* предсказуемость процедуры.

Среди минусов Солнцев выделяет рост общего срока кредитного договора и возможные дополнительные расходы, в частности:

* За изменение условий банки могут взимать комиссию.



* Общий срок выплаты увеличивается, и в итоге вы платите больше.



* За время кредитных каникул на сумму долга могут начисляться повышенные проценты.



* Нарушение условий может привести к штрафам или требованию выплатить всю сумму сразу.

