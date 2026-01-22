Как оформить кредитные каникулы и кому предоставляют отсрочку по кредиту в 2026 году

Россияне стали чаще обращаться за оформлением кредитных каникул. Этот финансовый инструмент позволяет временно снизить долговое бремя и дает заемщику передышку, однако есть особые условия и ограничения при его использовании. Как оформить кредитные каникулы, кому они положены и какие нормы действуют в 2026 году — в материале Газеты.Ru.
Что такое кредитные каникулы.
Кредитные каникулы — это период, в течение которого банк предоставляет заемщику отсрочку по выплатам. Как рассказал «Газете.Ru» финансовый консультант, доцент Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Андрей Белоусов, в период кредитных каникул заемщик не платит по своим обязательствам. При этом проценты по кредиту продолжают начисляться, увеличивая общую сумму долга.
Оформить кредитные каникулы могут:
* граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
Срок кредитных каникул варьируется от 1 до 6 месяцев.
После оформления кредитных каникул в этот период ежемесячные платежи не списываются. Но их придется возвращать в конце срока погашения кредита вместе с начисленными процентами. То есть кредитный договор будет продлен на время предоставления каникул.
Юрист и эксперт по банкротству компании «Финансово-правовой альянс» Евгения Боднар в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что кредитные каникулы — важная мера, которая помогает заемщикам сохранить платежеспособность в отношениях с банком, а в перспективе она сдерживает рост закредитованности населения.
В России спрос на оформление кредитных каникул растет. По данным Банка России, с января 2024-го по сентябрь 2025 года число заявок от физических лиц о реструктуризации кредитов составило 8,7 млн, в том числе:
* 7,5 млн — по собственным программам банков;
При этом в III квартале 2025 года рост, по сравнению со II кварталом, составил 8,7%.
За это время банки провели реструктуризацию более 2,27 млн кредитов физических лиц на сумму 1461,4 млрд рублей.
Кредитные каникулы для физических лиц.
Кредитные каникулы могут оформить граждане, столкнувшиеся с трудной жизненной ситуацией. По словам Андрея Белоусова, регулирует это правило ст. 6.1−1 Закона о потребительском кредите (займе).
Кредитными каникулами могут воспользоваться заемщики:
* чей средний доход снизился на 30% и более за последние 2 месяца;
Участникам СВО и членам их семей кредитные каникулы предоставляются на срок мобилизации, контракта, участия в СВО с добавлением 180 дней.
По словам адвоката Егора Солнцева, обратиться за кредитными каникулами можно, даже если у гражданина есть просрочки по платежам. С 2024 года для оформления кредитных каникул дата получения кредита не имеет значения.
Для оформления кредитных каникул для физических лиц действуют следующие ограничения по сумме кредита:
* до 1,6 млн рублей — для автокредитов;
В 2026 году кредитные каникулы без начисления процентов могут ввести для молодых семей с детьми в возрасте до трех лет. Соответствующее обращение депутат Госдумы РФ Сергей Миронов осенью 2025 года направил главе Правительства Михаилу Мишустину. Он предлагает предоставлять кредитные каникулы семьям в случае снижения среднедушевого дохода семьи более чем на 30% по сравнению с уровнем до рождения ребенка. Пока решение не принято.
Кредитные каникулы для самозанятых и предпринимателей.
С 1 октября 2025 года воспользоваться кредитными каникулами также могут самозанятые граждане и субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с законом № 276-ФЗ, принятым 31 июля 2025 года. Для этой категории условия проще — воспользоваться каникулами можно вне зависимости от того, снизилась выручка предприятия или нет. При этом предприниматели могут оформить каникулы на кредиты и займы, выданные с 1 марта 2024 года.
Льготный период дается на срок до шести месяцев и только один раз в пять лет по каждому из кредитов. Ограничения по размеру кредита составляют:
* до 10 млн рублей — для самозанятых;
Мера направлена на поддержку бизнеса в условиях экономической нестабильности и расширяет инструменты управления долговой нагрузкой, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» юрист по банкротству компании «Финансово-правовой альянс» Александр Козлов.
«Эта возможность востребована: малый и средний бизнес особенно чувствительны к экономической волатильности», — считает эксперт. Он также напомнил, что кредитные каникулы не являются универсальным средством, а работают эффективно только в определенных обстоятельствах:
* Прежде всего это временное снижение доходов, связанных с сезонными колебаниями спроса, сокращением заказов, вынужденными простоями, например, в связи с ремонтом. В таких случаях льготный период помогает сгладить кассовые разрывы или «платежный водопад».
Как оформить кредитные каникулы в 2026 году.
Чтобы оформить кредитные каникулы, понадобится сделать несколько шагов.
Шаг 1. Подготовьте документы.
~Для физических лиц:~
* Справка о доходах и суммах налогов;
~Для участников СВО и членов их семей: ~
* Документ, подтверждающий участие в СВО;
~Для самозанятых и предпринимателей:~
* Уточните список документов для оформления кредитных каникул в своем банке. Как правило, основным документом для самозанятых является заявление.
Шаг 2. Обратитесь в банк — лично, через сайт или мобильное приложение. Подайте заявление и приложите нужные документы. Дождитесь, когда банк рассмотрит заявление — обычно это занимает до 15 рабочих дней.
Шаг 3. Получите уведомление о решении. В случае одобрения кредитных каникул внимательно изучите новые условия, чтобы не нарушить договор и не лишиться льгот.
Стоит отметить, что у банков также есть ~собственные программы кредитных каникул~. По словам Андрея Белоусова, несмотря на нормы законодательства, между банком и должником может быть заключено соглашение о кредитных каникулах по иным основаниям и на других условиях.
«Как правило это возможно в тех случаях, когда банк готов идти навстречу заемщику. Главное, чтобы это не вступало в противоречие с действующими правовыми нормами. Поэтому при наличии финансовых проблем и невозможности исполнить свои обязательства по кредиту, должнику важно сразу уведомить об этом банк и попытаться договориться о реструктуризации долга или получении кредитных каникул. Это позволит избежать штрафных санкций и не испортит вашу кредитную историю», — подчеркнул финансовый консультант.
Причины отказа в предоставлении кредитных каникул.
Как отметили в Банке России, основная причина отказов в предоставлении кредитных и ипотечных каникул — отсутствие подтверждения того, что заемщик находится в трудной жизненной ситуации. В рамках собственных программ банки отказывают в изменении условий кредитных договоров, в частности, из‑за непредставления заемщиком подтверждающих документов. Кроме того, нередко заемщики сами отказываются от реструктуризации по разным причинам.
Также стоит учитывать, что заемщик может получить отказ в предоставлении кредитных каникул, если:
* он признан банкротом и введена процедура реструктуризации его долгов или реализации имущества;
Плюсы и минусы кредитных каникул.
По мнению адвоката Егора Солнцева, кредитные каникулы — хороший инструмент, если вы попали в трудную ситуацию, но важно внимательно читать условия соглашения и не злоупотреблять ими.
Среди очевидных плюсов кредитных каникул юрист по банкротству Александр Козлов выделяет:
* снижение текущей финансовой нагрузки,
Среди минусов Солнцев выделяет рост общего срока кредитного договора и возможные дополнительные расходы, в частности:
* За изменение условий банки могут взимать комиссию.