Прокуратура добилась у «Примводоканала» холодной воды для многоквартирного дома

Напор воды в доме был слабым, до верхних этажей (а в доме их десять) доходило не всегда. Прокуратура подтвердила, что отсутствие нормального водоснабжения не просто создавало бытовые неудобства жильцам, но затрудняло соблюдение санитарно-гигиенических требований, что нарушало права граждан на благоприятные и безопасные условия проживания.
В ходе проверки, проведённой по личным обращениям жильцов, выяснилось, что параметры давления в сети, заданные «Примводоканалом», не были рассчитаны на дом такой этажности. Ресурсоснабжающей организации было велено построить новый участок водопроводной сети для нужд панельного «крейсера» с достаточным диаметром трубы. Трубу расширенным до 200 мм диаметром подсоединили к магистральному водопроводу, теперь дом снабжается водой нормально с первого по десятый этаж.
Ранее сообщалось, что для улучшения обеспечения жильцов коммунальными услугами в Приморском крае будут возрождать ЖЭКи — муниципальные управляющие организации вместо коммерческих, не справляющихся с обязанностями. Правда, во Владивостоке муниципальная УК «Центральный» уже есть, и жильцы мечтают её саму заменить на более добросовестную организацию.