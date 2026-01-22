Прокуратура добилась у «Примводоканала» холодной воды для многоквартирного дома

В ходе проверки, проведённой по личным обращениям жильцов, выяснилось, что параметры давления в сети, заданные «Примводоканалом», не были рассчитаны на дом такой этажности. Ресурсоснабжающей организации было велено построить новый участок водопроводной сети для нужд панельного «крейсера» с достаточным диаметром трубы. Трубу расширенным до 200 мм диаметром подсоединили к магистральному водопроводу, теперь дом снабжается водой нормально с первого по десятый этаж.