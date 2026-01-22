Нижегородские предприятия уведомили о высвобождении около тысячи сотрудников

В ответе на запрос отмечается, что «высвобождение» не означает автоматическое увольнение: работники могут сохранять занятость на предприятии, переводясь на другие профессии или должности. Практически все высвобождения связаны с изменениями в структуре и штатном расписании, добавили в правительстве.