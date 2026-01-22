Нижегородские предприятия уведомили о высвобождении около тысячи сотрудников

В ответе на запрос отмечается, что «высвобождение» не означает автоматическое увольнение: работники могут сохранять занятость на предприятии, переводясь на другие профессии или должности. Практически все высвобождения связаны с изменениями в структуре и штатном расписании, добавили в правительстве.
Сведений о массовых увольнениях напрямую от сотрудников организаций служба занятости не фиксировала.
В правительстве сообщили также, что в региональном банке вакансий доступно более 25 тыс. позиций. Уровень безработицы в Нижегородской области составляет 0,01%.
Как писал «Ъ-Приволжье», оптимизация штата проходит в нижегородском кластере СИБУРа. В частности, не продлевают трудовые договоры с сотрудниками, которые ранее привлекались по срочным контрактам. По данным компании, изменения затронут менее 1% сотрудников.