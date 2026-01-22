Авиазавод в Таганроге заплатит 66 млн руб. за загрязнение почвы

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» зарегистрировано в 1994 году в Таганроге. Основной вид деятельности предприятия — производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. Управляющая компания — ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Уставный капитал — 19,3 млрд руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 14,5 млрд руб., прибыль — 1,3 млн руб.