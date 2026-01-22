МАРТ сделал заявление о замедлении падения продаж белорусских товаров. Подробности озвучила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Светлана Короткевич. Об этом пишет БелТА.
Замминистра на семинаре, связанном с продажами белорусских товаров, и состоялся в ведомстве, обратила внимание, что производители республики представили свои новинки, которые, как ожидается, будут удовлетворять потребительский спрос.
Светлана Короткевич отметила, что мероприятия было направлено на взаимодействие между субъектами хозяйствования для взаимовыгодного сотрудничества. Она уточнила, что это возможность изучить тренды и тенденции, а также направления для формирования новых предложений, определить ту продукцию, которая пользуется популярностью у покупателей.
Замминистра МАРТ уточнила, что за последние два квартала 2025 года замедлилось падение продаж белорусских товаров.
— К 2030 году мы постараемся достигнуть тех показателей, которые нам ставит правительство и президент, — заверила Светлана Короткевич.
Ранее МАРТ объявил о скидках в торговых сетях на белорусские товары по пятницам.
Тем временем белоруска Арина Соболенко вышла на корт в экстравагантном платье в пол от Gucci.
А еще популярная страна с выходом к Красному и Мертвому морям изменила правила въезда для белорусов.