Названы лучшие автомобили 2025 года по версии читателей «Авто Mail»

Особенно сильные позиции в этом году продемонстрировали бренды китайского автопрома. Так, в номинации «Дорогой среднеразмерный кроссовер» первое место уже несколько лет подряд удерживает Geely Monjaro. А всю тройку лидеров в классе «Полноразмерный кроссовер» заняли модели концерна Great Wall Motor: Tank 700, Tank 500 и Haval H9.