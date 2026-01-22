Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы лучшие автомобили 2025 года по версии читателей «Авто Mail»

Подведены итоги масштабной народной премии «Авто: выбор года-2025». Ежегодный рейтинг, основанный на голосовании более 300 тысяч читателей проекта «Авто Mail», определяет самые популярные модели на российском рынке. Победителей выбирали из 120 автомобилей в 10 ключевых номинациях.

Источник: Авто Mail

Лидером в самой массовой категории — «Среднеразмерный кроссовер до 2 млн рублей» — стал Haval Jolion, подтвердив статус самой популярной новой иномарки в России. В категории подороже, до 3 млн рублей, победу одержал Haval F7.

Особенно сильные позиции в этом году продемонстрировали бренды китайского автопрома. Так, в номинации «Дорогой среднеразмерный кроссовер» первое место уже несколько лет подряд удерживает Geely Monjaro. А всю тройку лидеров в классе «Полноразмерный кроссовер» заняли модели концерна Great Wall Motor: Tank 700, Tank 500 и Haval H9.

Интересная ситуация сложилась в категории «Небольшой седан или лифтбек». Победителем читатели назвали Geely Emgrand, однако эта модель уже покинула российский рынок. При этом её белорусский аналог Belgee S50 в тройку лидеров не вошёл.

В сегменте экологичных автомобилей народный призёр — электрический «Москвич 3е», но абсолютным лидером с большим отрывом стал гибридный кроссовер Voyah Free.

Премия «Авто: выбор года» уникальна тем, что отражает не экспертные оценки, а реальные потребительские предпочтения и симпатии сотен тысяч автолюбителей, формируя актуальную картину рынка.