В Крыму заложат 900 га виноградников в 2026 году

«В числе основных направлений инвестиционной деятельности в 2026 году — закладка виноградников на площади 900 га, многолетних насаждений на площади 400 га. Также планируется ввести в эксплуатацию фруктохранилище на 10 тысяч тонн и завершить модернизацию аналогичного объекта на 3,5 тысяч тонн», — сказано в сообщении.