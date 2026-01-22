Власти Казани утвердили проект жилого района «Седьмое небо»

Проект предусматривает строительство многоэтажной жилой застройки рядом с улицей Патриса Лумумбы, Казанским ипподромом и проспектом Альберта Камалеева. Ее общая площадь составляет 303 тыс. кв. м. Она рассчитана на 9,5 тыс. жителей. Особое внимание уделено сохранению зеленых зон и благоустройству дворов, скверов и бульваров общей площадью 5,7 га.