Какие важные автомобильные дороги строятся в Казахстане

Также в этом году планируется начало реализации ключевых автодорожных проектов. В их числе строительство новой четырехполосной автомагистрали Кызылорда — Актобе на участке международного транспортного коридора Западная Европа — Западный Китай, а также строительство автомобильной дороги Караганда — Жезказган с поэтапным доведением до четырех полос. Кроме того, будет реализован проект обхода Сарыагаша, направленный на разгрузку транспортных потоков на юге страны.