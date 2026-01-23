Омский торговец металлопрокатом на фоне убытков поглощает родственную структуру

ООО «Втормет-Ресурс» основано в Калачинске осенью 2017 года. Единственным учредителем фирмы, которая занимается «оптовой торговлей отходами и ломом», значится АО «Омскметаллооптторг». За 2024 год организация задекларировала выручку в без малого 248 миллионов рублей с выходом на чистую прибыль в «минус» 26,5 миллиона рублей. Среднесписочная численность его сотрудников на конец 2024 года, согласно данным ФНС, составила 77 человек.