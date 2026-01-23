Ричмонд
Омский торговец металлопрокатом на фоне убытков поглощает родственную структуру

Как обратил внимание «СуперОмск», во второй половине января 2026 года официально объявлено о реорганизации ООО «Омскметаллооптторг» под руководством Игоря Бабикова.

Источник: Reuters

Судя по официальному сообщению, речь идет об «укрупнении» компании, к которому присоединится подконтрольное ему юридическое лицо.

«Акционерное общество “Омскметаллооптторг” (АО “Оммет”) уведомляет о том, что 14 января 2026 года внеочередным общим собранием акционеров АО “Оммет” (протокол б/н от 15 января 2026 года) принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностю “Втормет-Ресурс” (ООО “Втормет-Ресурс”).

В результате реорганизации в форме присоединения АО «Оммет» продолжит свою деятельность. В результате реорганизации в форме присоединения ООО «Втормет-Ресурс» прекратит свою деятельность", — гласит сообщение.

Отметим, АО «Омскметаллооптторг» основано в 1992 году, предприятие занимается реализацией черного металлопроката. По итогам 2024 года акционерным обществом официально задекларирована выручка в объеме около 3,4 миллиарда рублей, при этом чистая прибыль составляет «минус» 53,4 миллиона рублей, следует из открытых данных ФНС. Среднесписочная численность работников компании на тот же период — 188 человек.

ООО «Втормет-Ресурс» основано в Калачинске осенью 2017 года. Единственным учредителем фирмы, которая занимается «оптовой торговлей отходами и ломом», значится АО «Омскметаллооптторг». За 2024 год организация задекларировала выручку в без малого 248 миллионов рублей с выходом на чистую прибыль в «минус» 26,5 миллиона рублей. Среднесписочная численность его сотрудников на конец 2024 года, согласно данным ФНС, составила 77 человек.