В Минпромторге рассказали, какие авто в 2026 году можно купить по льготному кредиту

Ключевое условие для машин с ДВС — наличие не менее 2500 баллов локализации и стоимость до двух миллионов рублей.
«На сегодняшний день это все модели Lada, УАЗ, ГАЗ (полной массой до 3,5 тонн), в том числе их донастроенные модификации», — сказано в сообщении ведомства.
При этом в Минпромторге напомнили, что ранее «Москвич 3» и Tenet T4 соответствовали более низкому порогу локализации. Среди электромобилей в программе остаются Evolute, Voyah, «Москвич 3е», «Амберавто» А5 и Eonyx.
Объём финансирования программы льготного автокредитования на будущий год составляет около 20 миллиардов рублей. Она предоставляет скидки определённым категориям граждан, включая медиков, педагогов, участников СВО и их семьи, инвалидов, а также многодетные семьи.
Ранее сообщалось, что в 2026 году ожидается сокращение российского авторынка примерно на 10%, до 1,1−1,15 млн автомобилей. Причиной станут новые правила расчёта утилизационного сбора, которые увеличат финансовую нагрузку на покупателей. Объёмы сбора значительно вырастут: если в 2024 году он составил 1,1 трлн рублей, то в проекте бюджета на 2026 год заложено уже 1,65 трлн, а на 2027-й и 2028-й годы — 2 трлн и 2,3 трлн соответственно.
