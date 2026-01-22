В Минпромторге рассказали, какие авто в 2026 году можно купить по льготному кредиту

Ранее сообщалось, что в 2026 году ожидается сокращение российского авторынка примерно на 10%, до 1,1−1,15 млн автомобилей. Причиной станут новые правила расчёта утилизационного сбора, которые увеличат финансовую нагрузку на покупателей. Объёмы сбора значительно вырастут: если в 2024 году он составил 1,1 трлн рублей, то в проекте бюджета на 2026 год заложено уже 1,65 трлн, а на 2027-й и 2028-й годы — 2 трлн и 2,3 трлн соответственно.