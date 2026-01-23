В Башкирии утвердили среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра жилья

В Башкирии утвердили среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по республике на I квартал 2026 года. Соответствующий приказ министерства строительства и архитектуры РБ опубликован на официальном портале правовой информации республики.
Согласно документу, один квадратный метр стоит 116 212 рублей.
Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья рассчитывается для размера субсидий, выделяемых для категорий граждан, которые постоянно проживают и зарегистрированы в республике и нуждаются в улучшении жилищных условий. Субсидии им предоставляются за счет средств федерального и республиканского бюджетов на участие в строительстве (приобретении) жилья.
В IV квартале 2025 года квадратный метр жилого помещения стоит 115 686 рублей, сообщал «Башинформ».