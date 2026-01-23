В Башкирии утвердили среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра жилья

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья рассчитывается для размера субсидий, выделяемых для категорий граждан, которые постоянно проживают и зарегистрированы в республике и нуждаются в улучшении жилищных условий. Субсидии им предоставляются за счет средств федерального и республиканского бюджетов на участие в строительстве (приобретении) жилья.