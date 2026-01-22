Путин выведет конкуренцию с США и Китаем на новый уровень

Президент Владимир Путин провел совещание по развитию электроники.
Россия выходит на новый уровень конкуренции с технологическими гигантами — США и Китаем. На совещании, посвященном электронной промышленности, 22 января президент Владимир Путин поручил активизировать развитие отрасли, от которой зависит технологическое развитие всей экономики. По мнению эксперта, РФ ждет сложная и довольно длительная конкуренция по микроэлектронике с мировыми лидерами отрасли.
Россия вступила в конкуренцию в области микроэлектроники.
Очередное экономическое совещание президент посвятил теме разработки и производства «электронной компонентной базы интегральных схем». «Такие технологии относятся к числу самых сложных и наукоемких направлений. Ведущие государства и объединения (США, Китай, страны ЕС) ориентируются на укрепление суверенитета по основным элементам производственной цепочки, концентрируют на этом усилия», — заметил президент.
Без этих компонентов невозможно ни экономическое, ни технологическое развитие, ни лидерство в сфере искусственного интеллекта, космоса, связи, цифровых технологий и квантовых вычислений. Это, по словам президента, «основа основ».
Кроме того, речь идет о сфере безопасности и обороны: «все современные и перспективные виды вооружений становятся все более требовательными к эффективности электронной компонентной базы». «Очевидно, что армия России должна оснащаться умной техникой на базе наших собственных решений. В полной мере это относится и к гражданской сфере. Необходимо наращивать усилия по созданию отечественной технологической платформы в сфере микроэлектроники», — подчеркнул глава государства.
Он поручил создать межведомственную комиссию, чтобы активизировать развитие отрасли. Возглавят ее первый зампред правительства Денис Мантуров и помощник президента Андрей Фурсенко.
Как объяснил URA.RU директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович, электроника относится к высокотехнологичным отраслям, и любая «цивилизованная и продвинутая страна осваивает именно такие технологии». "Без электронной базы (без чипов, полупроводников и т.д.) современная экономика не работает. Электроника нас окружает везде. Президент говорит о создании суверенной экономики, разработке технологий, новых продуктов.
А без микроэлектроники это невозможно: автомобили, авиация, подлодки, любая промышленная продукция — сегодня везде электронные компоненты. Причем это сложная и дорогая продукция. Покупать ее дорого, поэтому стоит задача — разрабатывать самим", — пояснил Остапкович.
Впрочем, по мнению эксперта, это не значит, что Россия стремится полностью закрыть свои потребности в электронных системах. Достаточно локализовать 75−80% производств, и этого будет достаточно, так как в ряде случаев разработка с нуля потребует слишком больших затрат. «Да, мы отстаем в этой сфере от стран с передовыми разработками в области электроники — от США, Китая, Нидерландов. Но руководство России мыслит не тактически, не ситуационно, а стратегически, и за 5−10 лет можно многого добиться. Но нужны вложения в человеческий капитал и сотрудничество с зарубежными партнерами», — полагает Остапкович.