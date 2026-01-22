Путин выведет конкуренцию с США и Китаем на новый уровень

Впрочем, по мнению эксперта, это не значит, что Россия стремится полностью закрыть свои потребности в электронных системах. Достаточно локализовать 75−80% производств, и этого будет достаточно, так как в ряде случаев разработка с нуля потребует слишком больших затрат. «Да, мы отстаем в этой сфере от стран с передовыми разработками в области электроники — от США, Китая, Нидерландов. Но руководство России мыслит не тактически, не ситуационно, а стратегически, и за 5−10 лет можно многого добиться. Но нужны вложения в человеческий капитал и сотрудничество с зарубежными партнерами», — полагает Остапкович.