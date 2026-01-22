Ричмонд
Биржевая цена золота впервые в истории превысила 4,9 тыс. долларов за унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года впервые в истории превысила отметку в 4900 долларов за тройскую унцию.

Источник: Аргументы и факты

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года впервые в истории превысила отметку в 4900 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.

Так, по состоянию на 20:37 мск февральский фьючерс на золото вырос на 1,24% относительно предыдущего закрытия, достигнув отметки в 4897,1 доллара за тройскую унцию.

К 20:43 цена фьючерса ускорила рост до 1,33% и достигла 4902 доллара. При этом рекорд обновила и биржевая цена на серебро. Она выросла на 3,91%, до 96,26 доллара.

Напомним, ранее эксперт Александр Шнейдерман заявил, что споры США и Евросоюза поднимают цены на золото.

