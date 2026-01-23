Повышение цен на проезд в общественном транспорте Краснодара признали незаконным

Антимонопольная служба Краснодарского края признала незаконным повышение стоимости проезда в общественном транспорте Краснодара. Нарушения выявлены у крупнейших перевозчиков города: МУП «КТТУ», ООО «Кубань» и ООО «Технотранс Юг».
Проверка показала, что эти компании, контролирующие более половины рынка, необоснованно завышали цены на проезд в период с 2023 по середину 2025 года. Действия перевозчиков квалифицированы как злоупотребление доминирующим положением.
«Рынок пассажирских перевозок имеет социальное значение. Такие действия могут привести к ущемлению интересов жителей и гостей города Краснодара, пользующихся услугами общественного транспорта», — отметили в ведомстве.
Краснодарское УФАС выдало перевозчикам предписание об устранении нарушений. Компании также могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы.