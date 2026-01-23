Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Повышение цен на проезд в общественном транспорте Краснодара признали незаконным

Антимонопольщики нашли нарушения у краснодарских перевозчиков.

Источник: Комсомольская правда

Антимонопольная служба Краснодарского края признала незаконным повышение стоимости проезда в общественном транспорте Краснодара. Нарушения выявлены у крупнейших перевозчиков города: МУП «КТТУ», ООО «Кубань» и ООО «Технотранс Юг».

Проверка показала, что эти компании, контролирующие более половины рынка, необоснованно завышали цены на проезд в период с 2023 по середину 2025 года. Действия перевозчиков квалифицированы как злоупотребление доминирующим положением.

«Рынок пассажирских перевозок имеет социальное значение. Такие действия могут привести к ущемлению интересов жителей и гостей города Краснодара, пользующихся услугами общественного транспорта», — отметили в ведомстве.

Краснодарское УФАС выдало перевозчикам предписание об устранении нарушений. Компании также могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы.