Нацбанк ощутимо уменьшил курс доллара и курс евро на 23 января перед выходными

Национальный банк изменил валютные курсы на 23 января, пятницу. В частности, перед выходными стали заметно ниже курс доллара и курс евро, а курс российского рубля потяжелел в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 23 января, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8471 белорусского рубля, 1 евро — 3,3292 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7413 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, действовавшими в четверг, 22 января, курс евро и курс доллара стали заметно ниже, а курс российского рубля подрос в пятницу, 23 января. Сильнее при этом изменился в сторону уменьшения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0414 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0515 белрубля, а курс российского рубля прибавил 0,0216 белрубля.
