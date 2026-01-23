Ричмонд
Стала известна стоимость участия в ПМЭФ-2026

РИА Новости: стоимость участия в ПМЭФ-2026 превысила миллион рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году превысила 1 миллион рублей, выяснило РИА Новости.

ПМЭФ-2026 пройдет в Санкт-Петербурге 3—6 июня 2026 года.

Стоимость пакета «Участник» составляет 1 092 000 рублей. Пакет предполагает участие во всех мероприятиях деловой и культурной программы форума 3‑6 июня, кроме пленарного заседания и других мероприятий по специальному приглашению, доступ в зоны делового общения и информационное обеспечение.

Стоимость актуальна до 16 марта. С 17 марта стоимость участия повысится. Скидки на участие в форуме не предусмотрены.