Вернётся ли курс доллара к 100 рублям и выше, рассказал эксперт

В 2026 году постепенное ослабление рубля может быть вызвано снижением ключевой ставки Центробанка, которое, по мнению эксперта, может стать более активным во второй половине года. Умеренно негативным фактором для рубля станет отказ ЦБ от операций «зеркалирования», которые в 2025 году использовались для финансирования дефицита бюджета и составляли около 4,79 млрд рублей в день.