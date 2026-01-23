Вернётся ли курс доллара к 100 рублям и выше, рассказал эксперт

По его мнению, сценарий с повышением курса доллара до 100 рублей в 2026 году поддерживают несколько крупных банков и инвестиционных компаний, сообщает ИА DEITA.RU.
Такой сценарий действительно может сбыться при совокупности определённых факторов, пояснил Потавин агентству «Прайм».
«Мы не рассматриваем “черный” сценарий повышения курса доллара до 100 рублей. Всё зависит от скорости ослабления рубля. Если курс USD/RUB достигает трёхзначных значений за полгода, это одно, а если процесс растянут на год, полтора или два — другое», — отметил аналитик.
В 2026 году постепенное ослабление рубля может быть вызвано снижением ключевой ставки Центробанка, которое, по мнению эксперта, может стать более активным во второй половине года. Умеренно негативным фактором для рубля станет отказ ЦБ от операций «зеркалирования», которые в 2025 году использовались для финансирования дефицита бюджета и составляли около 4,79 млрд рублей в день.
В базовом сценарии аналитик прогнозирует средний курс доллара около 85 рублей в 2026 году и примерно 92 рубля к его окончанию. В негативном сценарии, при снижении ключевой ставки Центробанка до 12%, падении нефти Brent ниже 60 долларов за баррель, росте конфликтов с Западом и усилении санкций, курс доллара может достигнуть в конце 2026 года уровня 98−100 рублей.