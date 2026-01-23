Трутнев дал ряд поручений по модернизации энергетики Дальнего Востока

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение рассмотреть возможность финансирования модернизации энергообъектов на Дальнем Востоке за счет дивидендов ПАО «РусГидро» с последующим возмещением компании этого объема средств через механизм «дальневосточной надбавки». При этом долг региональных бюджетов перед энергохолдингом составляет почти 40 млрд рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
Также вице-премьер дал поручение Минстрою и регионам ДФО разработать программу повышения эффективности теплоснабжения за счет комплексной модернизации и реконструкции. Программа должна предусматривать источники и механизмы финансирования, в том числе с использованием казначейских кредитов.
Минвостокразвития, Минэнерго и дальневосточным регионам также поручено провести инвентаризацию объектов электро— и теплоснабжения для создания реестра таких объектов и актуализации планов по повышению эффективности энергоснабжения и оптимизации объемов субсидирования межтарифной разницы, говорится в сообщении пресс-службы Юрия Трутнева по итогам заседания правкомиссии по вопросам социально-экономического развития ДФО.
Отмечается, что действующий механизм субсидирования тарифов для населения Дальнего Востока перегружает региональные бюджеты, что приводит к росту задолженности перед поставщиками энергоресурсов.
Прежде всего надо строить новые мощности и повышать эффективность работы уже имеющихся. Кроме того, нам необходимо улучшить логистику завоза энергоносителей, потому что Дальний Восток огромный, и у нас немного сложно работают системы регулирования", — сказал Юрий Трутнев.
Вице-премьер ранее говорил, что основная проблема «РусГидро» заключается в том, что холдинг платит за уголь по рыночной цене, а тарифы регулируются.
ПАО «РусГидро» объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в его состав, составляет 38,6 ГВт.
Дальний Восток с 1 января 2025 года вошел во вторую ценовую зону (Сибирь) оптового рынка электроэнергии и мощности. Тем самым макрорегион постепенно переходит от тарифного регулирования к рыночным принципам функционирования электроэнергетики и свободной продаже электроэнергии.