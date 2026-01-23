В ГК «ВИС» ответили на претензии прокуратуры по уборке четвертого моста в Новосибирске

Работы по очистке проезжей части четвёртого моста через Обь в Новосибирске были организованы сразу после открытия движения и проводятся постоянно. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе Группы «ВИС».
Ранее совместная проверка городской прокуратуры города и Госавтоинспекции выявила недостатки в содержании мостового перехода.
«В период сильных снегопадов, которые прошли в регионе и называются рекордными, было обеспечено свободное движение транспорта по всему основному ходу автодороги. Это видно и на кадрах, выданных в эфир телеканалом РЕН ТВ, которые, кстати, были взяты из ролика, опубликованного в нашем телеграм-канале 16 января 2026 года», — говорится в сообщении концессионера.
Также там отмечается, что отвалы убранного снега вдоль обочин было невозможно убрать из-за резко отрицательных температур и загруженности снегоплавильных станций. После наступившего потепления 19 января были начаты работы по вывозу снега с площадок накопления и ликвидации снежных отвалов. На выполнение этих задач привлекли свыше 20 единиц специальной техники. Обслуживанием автодороги занимается компания-оператор Транстолл, входящая в Группу «ВИС».
Напомним, что движение по четвёртому мосту в Новосибирске было открыто более месяца назад — в ночь с 15 на 16 декабря 2025 года. А полностью завершить все работы планируется к концу этого года.