В ГК «ВИС» ответили на претензии прокуратуры по уборке четвертого моста в Новосибирске

«В период сильных снегопадов, которые прошли в регионе и называются рекордными, было обеспечено свободное движение транспорта по всему основному ходу автодороги. Это видно и на кадрах, выданных в эфир телеканалом РЕН ТВ, которые, кстати, были взяты из ролика, опубликованного в нашем телеграм-канале 16 января 2026 года», — говорится в сообщении концессионера.