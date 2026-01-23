Кишечную палочку нашли в пельменях и варениках производителя из Приморья

Напомним, что специалисты Россельхознадзора Приморья обнаружили опасные бактерии в пельменях «Омские люкс», продававшихся в одном из магазинов Уссурийска. Это уже вторая партия продукции омского производителя, не прошедшая контроль безопасности в крае. Ранее у того же индивидуального предпринимателя из Омска были забракованы пельмени «Малютки», в которых также нашли листерии.