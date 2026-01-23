Ричмонд
Кишечную палочку нашли в пельменях и варениках производителя из Приморья

Лаборатория Россельхознадзора выявила многократное превышение микробиологических норм.

Источник: PrimaMedia.ru

Приморский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА», подведомственный Россельхознадзору, обнаружил серьёзные микробиологические нарушения в пельменях и варениках с картофелем местного производителя, сообщила пресс-служба ведомства.

«Специалистами испытательной лаборатории проверено соответствие продукции по трём микробиологическим показателям — на бактерии группы кишечных палочек, сальмонеллу и общий уровень бактериальной обсемененности. Согласно протоколам испытаний в каждом виде продукции выявлены бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности — в 4−5 раз выше норматива», — говорится в сообщении.

Исследования проведены в рамках производственно-лабораторного контроля. Отмечается, что это уже не первый случай подобных нарушений у данного производителя: аналогичные отклонения были зафиксированы ранее в 2025 году.

По оценке экспертов, причиной неоднократных нарушений, скорее всего, являются недостаточное соблюдение ветеринарно-санитарных требований на производственных линиях, а также нарушение режимов хранения и транспортировки готовой продукции.

Напомним, что специалисты Россельхознадзора Приморья обнаружили опасные бактерии в пельменях «Омские люкс», продававшихся в одном из магазинов Уссурийска. Это уже вторая партия продукции омского производителя, не прошедшая контроль безопасности в крае. Ранее у того же индивидуального предпринимателя из Омска были забракованы пельмени «Малютки», в которых также нашли листерии.