Куда россияне понесут деньги с депозитов на фоне снижения ставок

По его словам, в стране ведется активная работа по усилению защиты прав миноритарных акционеров, что, в свою очередь, должно стимулировать спрос на отечественные ценные бумаги. В частности, по словам депутата, владельцы небольших пакетов акций заинтересованы в том, чтобы получить возможность участвовать в советах директоров компаний, влиять на управленческие решения и получать более полноценную корпоративную информацию.