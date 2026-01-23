Куда россияне понесут деньги с депозитов на фоне снижения ставок

Такой прогноз озвучил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, в стране ведется активная работа по усилению защиты прав миноритарных акционеров, что, в свою очередь, должно стимулировать спрос на отечественные ценные бумаги. В частности, по словам депутата, владельцы небольших пакетов акций заинтересованы в том, чтобы получить возможность участвовать в советах директоров компаний, влиять на управленческие решения и получать более полноценную корпоративную информацию.
Аксаков также отметил, что вместе с развитием традиционного рынка фондовых инвестиций продолжится совершенствование регулирования цифровых финансовых инструментов и криптовалют как новых способов инвестирования. Эти меры должны побудить население перенаправить часть своих сбережений, которые сейчас превышают 60 триллионов рублей на депозитах, на рынки капитала.
Парламентарий выразил уверенность, что благодаря этим инициативам и нововведениям значительная часть средств — порядка десятка триллионов рублей и даже больше — может перейти с вкладов в инвестиционные активы, включая фондовый рынок, цифровые финансы и криптовалюты.